В Челябинской области деревенские ученики ждут автобуса под дождем и снегом

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-19T15:33:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Вера Халитова, жительница поселка Кировский Агаповского района, каждое утро провожает двух сыновей на уроки. Школа расположена в пяти километрах от дома, на занятия ребятню из окрестных поселков возит специальный автобус.

Остановки в Кировском нет. Транспорт ученики ждут на вытоптанном пятачке, на обочине дороги. В дождь, мороз и ветер. По пятнадцать-двадцать минут. Бывает, приезжают на уроки с мокрыми ногами, продрогшие.

— Об остановочном комплексе не мечтаем, но даже навеса от осадков нет, — говорит Вера. — Особенно тяжело зимой, в снегопад. Бывает, после сильного снега дорога заметена, и автобус к нам не заворачивает. Попрыгают дети на холоде, да домой возвращаются. Кажется, XXI век давно, а у нас условия, как в разруху. Мы, взрослые, общественного транспорта тоже ждем под открытым небом. Но мы-то потерпим, а детишек промокших жалко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU