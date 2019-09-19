2019-09-19T15:33:14+03:00
Общество

В Челябинской области деревенские ученики ждут автобуса под дождем и снегом

В поселке Кировский Агаповского района у дороги нет даже навеса
Ольга АНТОНОВА
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Промокшие ученики ждут автобус. Фото: группа "Чёрное&Белое Магнитогорск" vk.comПромокшие ученики ждут автобус. Фото: группа "Чёрное&Белое Магнитогорск" vk.com
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Вера Халитова, жительница поселка Кировский Агаповского района, каждое утро провожает двух сыновей на уроки. Школа расположена в пяти километрах от дома, на занятия ребятню из окрестных поселков возит специальный автобус.

Остановки в Кировском нет. Транспорт ученики ждут на вытоптанном пятачке, на обочине дороги. В дождь, мороз и ветер. По пятнадцать-двадцать минут. Бывает, приезжают на уроки с мокрыми ногами, продрогшие.

— Об остановочном комплексе не мечтаем, но даже навеса от осадков нет, — говорит Вера. — Особенно тяжело зимой, в снегопад. Бывает, после сильного снега дорога заметена, и автобус к нам не заворачивает. Попрыгают дети на холоде, да домой возвращаются. Кажется, XXI век давно, а у нас условия, как в разруху. Мы, взрослые, общественного транспорта тоже ждем под открытым небом. Но мы-то потерпим, а детишек промокших жалко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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