В Челябинске ураган швырял деревья на машины и опрокидывал холодильники
О штормовом, с порывами до 23 м/с, ветре синоптики предупредили жителей Челябинской области заранее. В четверг, 19 сентября, стихия бушевала в нашем городе с молодецкой удалью: ломая деревья и швыряя, как бумагу, металлические козырьки.
На проспекте Победы, на остановке, на трамвай упал подломленный навес. Но досталось и области. В Троицке опрокинулся незакрепленный остановочный комплекс. В Карталах порывами ветра сорвало крышу у частного дома, оборваны линии электропередач. Перебои с электроснабжением были и в Челябинске.
К счастью, людей, пострадавших от разгула стихии, нет. Но зато в сетях много фотографий, снятых на улицах нашего города. Деревья падали на автомобили, пробивали лобовые стекла. Опрокидывали легкие остановочные комплексы и уличные холодильники с газированными напитками.
По прогнозу синоптиков, ветер на Южном Урале будет свирепствовать еще сутки.
Опрокинуть холодильник для прохладительных напитков ветру под силу. Фото: соцсети.
Ветер в Челябинске.Валерий ЗВОНАРЕВ
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ИСТОЧНИК KP.RU