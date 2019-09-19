В Челябинске ураган швырял деревья на машины и опрокидывал холодильники

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-19T16:00:32+03:00

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О штормовом, с порывами до 23 м/с, ветре синоптики предупредили жителей Челябинской области заранее. В четверг, 19 сентября, стихия бушевала в нашем городе с молодецкой удалью: ломая деревья и швыряя, как бумагу, металлические козырьки.

На проспекте Победы, на остановке, на трамвай упал подломленный навес. Но досталось и области. В Троицке опрокинулся незакрепленный остановочный комплекс. В Карталах порывами ветра сорвало крышу у частного дома, оборваны линии электропередач. Перебои с электроснабжением были и в Челябинске.

К счастью, людей, пострадавших от разгула стихии, нет. Но зато в сетях много фотографий, снятых на улицах нашего города. Деревья падали на автомобили, пробивали лобовые стекла. Опрокидывали легкие остановочные комплексы и уличные холодильники с газированными напитками.

По прогнозу синоптиков, ветер на Южном Урале будет свирепствовать еще сутки.

Опрокинуть холодильник для прохладительных напитков ветру под силу. Фото: соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733010" frameborder="0"></iframe> Ветер в Челябинске.Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU