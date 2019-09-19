Как ОФЗ и ИИС могут дать двойное преимущество, рассказали в «БКС Брокер»

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-19T15:58:00+03:00

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Все больше интересных инвестиционных идей появляется на рынке. В «БКС Брокер» рассказали о том, как от симбиоза двух инструментов — ИИС и ОФЗ — можно получить двойную выгоду.

Дело в том, что инвесторы, имеющие индивидуальный инвестиционный счет, могут получать льготы от налоговой — пополнение счета за год на сумму до миллиона рублей принесет инвестору возврат 13%. Однако максимум можно вернуть 52 000 рублей, это 13% от 400 000 рублей.

— Что касается ОФЗ, то это надежный инструмент для инвестиций, обладающий хорошей ликвидностью. В связи с этим, «БКС Брокер» предлагает своим клиентам открыть ИИС, внести на него 400 000 рублей и купить облигации ОФЗ 26209 — это бумаги с погашением в 2022 году и доходностью 6,7%. Сама по себе доходность этой бумаги не очень привлекательна для физических лиц, но при использовании механизма налогового вычета картина сильно меняется. В первый год доходность от этих операций составит до 19,7% годовых, и, если клиент больше не будет вносить средства на ИИС, то в следующие два года доходность будет по 6,7%. Итоговая доходность за три года составит чуть более 11%, — рассказал Виталий Туруло, заместитель руководителя департамента по продукту «БКС Брокер».

Также стоит отметить, что погашение указанных облигаций в 2022 году позволяет инвестору не думать о состоянии рынка в момент закрытия счета через три года, Минфин полностью погасит облигации инвестора по номиналу.

Напомним, «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая является крупнейшим брокером РФ и работает на рынке более 24 лет. В 2018 году НРА присвоило компании БКС рейтинг надежности на уровне «ААА.iv».