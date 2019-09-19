После скандала с убийством пса в челябинском приюте, власти заговорили о чипировании бездомных животных

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-19T16:10:42+03:00

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Минсельхоз Челябинской области разработал предложение о внесении в бюджет 2020 года расходов на идентификацию животных. По мнению руководителей региональной ветеринарной службы, такая мера сделает в будущем невозможными инциденты с пропажей животных, подобные тому, что произошли в челябинском ветприемнике «Продлидер».

В общественной палате региона провели совещание, на котором обсуждалось происшествие. Пес по кличке Джек был отловлен и жил в приемнике около месяца, а затем его нашли мертвым. Волонтеры сдали труп на экспертизу, которая вынесла заключение о насильственной смерти собаки.

Следующий год обещают сделать переломным в методах работы с безнадзорными животными. Ведомство представило губернатору предложения о программу идентификации животных, а также вакцинации бездомных животных и их стерилизацию.

— Этот процесс в отношении домашних животных, в первую очередь, кошек и собак, может представлять собой биркование или чипирование, когда животному вживляется чип размером с рисовое зернышко или устанавливается в ухо бирка. На таком чипе будет находиться электронная информация о владельцах или об их отсутствии, вакцинации животных, пребывании в том или ином приюте и другая. Все животные в приютах будут подлежать индентификации, — сообщили в пресс-центре минсельхоза Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU