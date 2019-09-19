Рухнувшее дерево в центре Челябинска едва на зашибло десятки пешеходов

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-19T16:30:05+03:00

Теперь люди вынуждены пробираться сквозь заросли и выходить на проезжую часть

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Днем 19 сентября на перекрестке улиц Энгельса и Сони Кривой в Челябинске рухнуло дерево. Шквалистые порывы ветра разломили мощный ствол надвое. Учитывая, что в этой части города ходят многочисленные пешеходы, жертв чудом удалось избежать.

— Сначала по всей улице разметало ветви. По всему городу деревья превращают в высокие пни, нормально делать санитарную обрезку так и не научились. В какой-то момент раздался треск — переломило ствол дерева. Сейчас люди пробираются через него. Некоторые выходят на дорогу, чтобы обойти помеху, — сообщила КП-Челябинск горожанка Анна Попова.

Сегодня по всей Челябинской области бушует сильный ветер. Он рушит остановки, срывает крыши домов. 20 сентября также объявлено штормовое предупреждение.

Люди пробираются сквозь ветви.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733010" frameborder="0"></iframe> Ветер в Челябинске.Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU