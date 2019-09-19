2019-09-19T16:30:05+03:00
Происшествия

Рухнувшее дерево в центре Челябинска едва на зашибло десятки пешеходов

Теперь люди вынуждены пробираться сквозь заросли и выходить на проезжую часть
Андрей АБРАМОВ
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Дерево упало на Энгельса.Дерево упало на Энгельса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Днем 19 сентября на перекрестке улиц Энгельса и Сони Кривой в Челябинске рухнуло дерево. Шквалистые порывы ветра разломили мощный ствол надвое. Учитывая, что в этой части города ходят многочисленные пешеходы, жертв чудом удалось избежать.

— Сначала по всей улице разметало ветви. По всему городу деревья превращают в высокие пни, нормально делать санитарную обрезку так и не научились. В какой-то момент раздался треск — переломило ствол дерева. Сейчас люди пробираются через него. Некоторые выходят на дорогу, чтобы обойти помеху, — сообщила КП-Челябинск горожанка Анна Попова.

Сегодня по всей Челябинской области бушует сильный ветер. Он рушит остановки, срывает крыши домов. 20 сентября также объявлено штормовое предупреждение.

Люди пробираются сквозь ветви. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди пробираются сквозь ветви.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ветер в Челябинске.Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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