Знай наших! «Трактор» стал лучшей «гостевой» командой КХЛ

СЕГОДНЯ 17:00 2019-09-19T17:32:07+03:00

Челябинский клуб по итогам старта чемпионата выбился в лидеры по набранным в гостях очкам

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Черно-белые продолжают рекордную для себя выездную двухнедельную серию из восьми матчей на Дальнем Востоке, в Китае, Сибири и в Казахстане. В пятницу, 20 сентября, «Трактор» проведет заключительный поединок этого турне в Алматы с «Барысом».

Челябинцы могут занести эту серию себе в актив: в семи матчах пять побед и третья строчка в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ! Кроме того, «Трактор» — лидер лиги по набранным очкам в гостях. В семи играх черно-белые набрали 10 очков при разнице забитых и пропущенных шайб — 13-9. У ближайшего конкурента — «Авангарда» — семь очков за пять матчей.

— Ребята показывают настоящий характер, бьются в каждой игре, невзирая на длительность серии, на дальние перелеты, смена часовых поясов и другие трудности, — подчеркивает главный тренер «Трактора» Петерис Скудра.

Уже в понедельник, 23 сентября, стартует насыщенная домашняя серия. «Трактор» в течение недели сыграет четыре матча с «Нефтехимиком», «Ак Барсом», «Барысом» и «Локомотивом». Клуб также презентует гигантский свитер с именами болельщиков.

В дирекции ХК «Трактор» напоминают, что все билеты и абонементы участвуют в розыгрыше квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU