Пациенты не верят, что машину заведующей детским травмпунктом в Челябинске обстреляли из мести

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-19T17:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в четверг, 19 сентября, у дома № 38 по проспекту Ленина. Именно здесь расположен городской детский травмпункт, которым заведует пострадавшая Анна Быкова.

Выйдя на улицу после трудовой смены, женщина обнаружила, что в ее машину стреляли. Полиция, вызванная на место, пояснила, что на корпусе следы от пуль пневматического пистолета.

Травмпункт расположен в оживленном месте, поэтому есть шанс, что кто-то видел, как орудует хулиган. Свидетелей просят сообщить важную информацию в отдел полиции по Центральному району.

Горожане, которые волей случая обращались с детьми в травмпункт на Ленина, 38, как один говорят, что не верят в версию «месть пациента».

— И Анна Леонидовна, и ее подчиненные приятные, вежливые, компетентные люди. Работа травмпункта отлажена идеально. Вряд ли кто-то имел на доктора зуб, — рассказала КП-Челябинск мама школьницы, которой здесь не так давно накладывали и снимали гипс.

Видимо, женщине не повезло: ее машину случайно выбрали для сомнительного развлечения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Что-то знаете про этот обстрел?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU