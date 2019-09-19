Электроснабжение Челябинска полностью восстановлено
Энергетики компании «Россети Урал» — «Челябэнерго» в полном объеме восстановили электроснабжение потребителей Курчатовского района Челябинска, сообщает пресс-служба компании.
Утром 19 сентября непогода нарушила работу пары высоковольтных линий компании «Россети Урал» — «Челябэнерго». Без электричества остался Курчатовский район города, где проживают более семи тысяч человек. На улицах потухли светофоры, остановились троллейбусы и трамваи.
После полудня электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме.
Так как сложные метеоусловия прогнозируются и на пятницу, компания «Россети Урал» привела в готовность все силы и средства для ликвидации возможных технологических нарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU