Электроснабжение Челябинска полностью восстановлено

СЕГОДНЯ 19:07 2019-09-19T19:15:23+03:00

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Энергетики компании «Россети Урал» — «Челябэнерго» в полном объеме восстановили электроснабжение потребителей Курчатовского района Челябинска, сообщает пресс-служба компании.

Утром 19 сентября непогода нарушила работу пары высоковольтных линий компании «Россети Урал» — «Челябэнерго». Без электричества остался Курчатовский район города, где проживают более семи тысяч человек. На улицах потухли светофоры, остановились троллейбусы и трамваи.

После полудня электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме.

Так как сложные метеоусловия прогнозируются и на пятницу, компания «Россети Урал» привела в готовность все силы и средства для ликвидации возможных технологических нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU