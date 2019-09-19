«Закрыть окна и выключить электроприборы»: порывы ветра в Челябинской области становятся все сильнее

СЕГОДНЯ 20:57 2019-09-19T21:08:30+03:00

В челябинском дворе на ул. Котина, 72, упавшее дерево разгромило детскую площадку. Фото: Елена Попова.

В пятницу погода только ухудшится

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Ветер в Челябинске не стихает, а только набирает силу. В ночь на пятницу, 20 сентября, его порывы усилятся до 28 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— Сильный ветер сохранится и в пятницу. В связи с этим возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, — замечают в ведомстве.

МЧС советует:

— лишний раз не покидать здания;

— не передвигаться на велосипедах и мотоциклах;

— не оставлять без присмотра детей;

— при усилении ветра прятаться в подъездах домов;

— заранее убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть окна;

— обесточить электроприборы на случай возможных скачков электричества.

И предупреждает, что смертельно опасно:

— прятаться от ветра у стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и деревьев;

— стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

В случае ЧП звоните на номер «101». Он доступен с сотовых телефонов даже при нулевом балансе и без сим-карты.

ИСТОЧНИК KP.RU