«Закрыть окна и выключить электроприборы»: порывы ветра в Челябинской области становятся все сильнее
Ветер в Челябинске не стихает, а только набирает силу. В ночь на пятницу, 20 сентября, его порывы усилятся до 28 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
— Сильный ветер сохранится и в пятницу. В связи с этим возможны повреждения слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, — замечают в ведомстве.
МЧС советует:
— лишний раз не покидать здания;
— не передвигаться на велосипедах и мотоциклах;
— не оставлять без присмотра детей;
— при усилении ветра прятаться в подъездах домов;
— заранее убрать хозяйственные вещи с балконов и закрыть окна;
— обесточить электроприборы на случай возможных скачков электричества.
И предупреждает, что смертельно опасно:
— прятаться от ветра у стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов и деревьев;
— стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.
В случае ЧП звоните на номер «101». Он доступен с сотовых телефонов даже при нулевом балансе и без сим-карты.
ИСТОЧНИК KP.RU