Жителя Челябинской области могут посадить на восемь лет за продажу незамерзайки

СЕГОДНЯ 05:38 2019-09-20T05:38:47+03:00

Но его мать считает, что такое наказание несправедливо

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Дома у мужчины нашли 241 бутылку с антифризом без этикеток. Возбуждено уголовное дело. Жителя Златоуста обвиняют в организации подпольного производства. Также в деле фигурируют люди, которые перевозили и продавали незамерзайку.

Мать обвиняемого считает, что ее сын не занимался производством, ведь оборудования у него не найдено. По ее словам, он только скупал незамерзайку для перепродажи.

— Сыну вменили статью, по которой его могут посадить на восемь лет. При этом, когда накрывают целые заводы по производству суррогата алкоголя, возбуждают дела по более мягкой статье. Где справедливость? Прошу помочь мне! — обратилась в группу «ЧП Златоуст» во «ВКонтакте» Танзиля Калимулина.

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ИСТОЧНИК KP.RU