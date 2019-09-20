«Назад в СССР!»: жителей Челябинска удивила очередь за хлебом
Длинная очередь к хлебному киоску удивила жителей Челябинска. Полтора десятка человек выстроились в ряд.
— Назад в СССР! — написал в интернет-сообществе pikabu.ru автор снимка с ником Ма55.
Пользователей соцсети накрыла ностальгия.
— Я помню, как мы мелкими с однокласниками стояли в очереди за хлебушком. Было весело, мы смеялись, общались, норовили пролезть без очереди. Взрослые все это наблюдали, тоже посмеивались. Хлеб был чумовой: вкусный, ароматный! В очереди проголадаешься и, пока домой его несешь, весь по краям пообкусаешь. Здорово было! — прокомментировал челябинец с ником Zosyapedalkin.
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ИСТОЧНИК KP.RU