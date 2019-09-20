2019-09-20T05:52:06+03:00
Общество

«Назад в СССР!»: жителей Челябинска удивила очередь за хлебом

Современные горожане скучают по дефициту
Ирина КАРЕЛИНА
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Очереди бывают и в наше время. Фото: Ма55, pikabu.ruОчереди бывают и в наше время. Фото: Ма55, pikabu.ru
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Длинная очередь к хлебному киоску удивила жителей Челябинска. Полтора десятка человек выстроились в ряд.

— Назад в СССР! — написал в интернет-сообществе pikabu.ru автор снимка с ником Ма55.

Пользователей соцсети накрыла ностальгия.

— Я помню, как мы мелкими с однокласниками стояли в очереди за хлебушком. Было весело, мы смеялись, общались, норовили пролезть без очереди. Взрослые все это наблюдали, тоже посмеивались. Хлеб был чумовой: вкусный, ароматный! В очереди проголадаешься и, пока домой его несешь, весь по краям пообкусаешь. Здорово было! — прокомментировал челябинец с ником Zosyapedalkin.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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