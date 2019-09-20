«Торговые автоматы в школах — не проблема, а спасение»: житель Магнитогорска высказался против питания в столовой

СЕГОДНЯ 06:13 2019-09-20T06:13:05+03:00

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Питание в школах волнует родителей школьников. А также самих школьников. И похоже тут случился конфликт отцов и детей. Взрослые активно выступают в соцсети против торговых автоматов с шоколадками, печеньем и газировкой, которые сейчас появились во многих учебных заведениях. Мол, это не сравнится с полноценным горячим обедом, от которого отказываются дети. Но есть и другое мнение.

— То, что продается в этих аппаратах, — единственное, что можно есть в нашей школе. Потому что в столовую лучше не ходить. Сколько раз мне попадались червяки в компоте, волосы в еде! Раньше в столовой хотя бы продавали пиццы за 10 рублей, булочки с сахаром за 4, ну и чай за рубль. Как же это было классно! А теперь нет. Так что эти аппараты — спасение, а не проблема, — написал выпускник одной из магнитогорских школ Андрей Кияев в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU