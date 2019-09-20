В Челябинске ураганный ветер оторвал забор

СЕГОДНЯ 06:20 2019-09-20T06:20:07+03:00

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Накануне жители обжитых районов Челябинска крепко позавидовали живущим в новостройках. Ураганный ветер, который куражился в городе, вырывая деревья, мимо небольших саженцев в микрорайоне «Академ Риверсайд» пролетал ни с чем. Зацепиться не за что — слишком маленькие веточки. Будто в отместку он вырвал кусок строительного забора вокруг возводящегося здания школы.

«МЧС не обманула, заборы летают», — сообщил подписчик группы «Академ Риверсайд» социальной сети ВКонтакте, выложив фото. К счастью, никто не пострадал.

А синоптики прогнозируют второй удар стихии. По данным Челябинского Гидрометцентра, в пятницу, 20 сентября, ожидается +11 +13, облачно, с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный, 6-11 м/с, с отдельными порывами до 15 м/с. Накануне, напомним, ветер усиливался до 23 м/с.

Из-за погодных условиях Госавтоинспекция Челябинска просит участников дорожного движения воздержаться от поездок на велосипедах и мотоциклах. Порывы бокового ветра усложнят управление велосипедом или мотоциклом.

— Водителям рекомендуется минимизировать поездки по городу и быть готовым к тому, что на дороге могут оказаться посторонние предметы (ветки деревьев и прочее). При приближении к пешеходным переходам быть предельно внимательными к пешеходам (в особенности к детям и пожилым людях). При вынужденной остановки на проезжей части нужно незамедлительно включать аварийную сигнализацию и обеспечить надежное устойчивое крепление знака «Аварийная остановка» от порывов ветра, — просят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU