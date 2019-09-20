Челябинская область готовится к 75-летию Победы

СЕГОДНЯ 06:50 2019-09-20T07:19:25+03:00

Изменить размер текста: A A

На первом заседании оргкомитета под председательством Текслера обсудили меры социальной и медицинской поддержки ветеранов, программу культурно-массовых мероприятий, работу по поддержанию в надлежащем состоянии мемориалов.

Глава региона поставил задачу вести подготовку к юбилею Победы в ежедневном режиме.

— До юбилея осталось меньше восьми месяцев. Времени не много, не стоит объяснять насколько это важное событие для страны и Челябинской области. 9 мая 2020 года не просто День Победы, это 75-летие, юбилей, и это обстоятельство накладывает на всех нас дополнительные обязательства и ответственность. Прошу всех исходить из этого принципиального посыла. Празднованию уделяется огромное внимание в масштабе всей страны. Перед нами стоит задача провести в Челябинской области весь комплекс мероприятий юбилея на самом высоком уровне. Сделать торжества поистине всенародными — для всех нас дело чести. И мы это сделаем, — подчеркнул он.

Исполняющая обязанности министра социальных отношений Татьяна Никитина доложила о мерах поддержки ветеранов войны. В следующем году на эти задачи в областном бюджете предусмотрено более 23 млн руб.

— Главам муниципалитетов предстоит детально проанализировать условия жизни и потребности всех ветеранов войны и тружеников тыла, понять, какая помощь им необходима, чем может помочь местная власть, а к каким вопросам необходимо подключить областные органы исполнительной власти. Потребуется инвентаризировать все мемориальные комплексы и захоронения участников Великой Отечественной войны, — акцентировал Алексей Текслер.

— Насыщенной и яркой должна быть культурная программа предстоящего празднования. Весь потенциал наших музеев, библиотек, театров, других учреждений культуры, включая частные, должен быть задействован в полную силу. У нас очень много талантливых самодеятельных коллективов, их тоже нельзя забывать. Особое внимание нужно уделить использованию новых мультимедийных технологий в подаче исторического материала, как это мы увидели недавно в Челябинске при открытии парка «Россия — Моя история». Мероприятия в День Победы собирают большое количество людей. Наша задача — продумать все так, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт участникам, зрителям и, конечно же, ветеранам, с учетом погодных условий. Это, в первую очередь, касается торжественного построения на площади Революции в Челябинске и шествия «Бессмертный полк, — обозначил глава региона.

Следующее заседание оргкомитета глава региона проведет в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU