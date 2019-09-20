Ураган сорвал крышу с магазина «Красное&Белое» в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:36 2019-09-20T07:36:36+03:00

Кровля рухнула рядом с крыльцом и чудом никого не зацепила

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19 сентября в Челябинской области разгулялся ветер. Страшные порывы ломали деревья, вырывали из земли ржавые остановки и даже срывали крыши зданий. В Троицке ураган унес крышу торгового павильона, в котором находится магазин «Красное&Белое».

Очевидцы выложили кадры в соцсети. Люди удивляются, до чего сильным был ветер — слой кровли полностью улетел на асфальт.

— Впрочем чему удивляться: вы посмотрите, там же доски сгнившие все. Это все говорит об особенностях ведения бизнеса — отхватят нежилое помещение, не следят за ним? сдают арендаторам лишь бы нажиться, — пишут в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU