Ураган сорвал крышу с магазина «Красное&Белое» в Челябинской области
19 сентября в Челябинской области разгулялся ветер. Страшные порывы ломали деревья, вырывали из земли ржавые остановки и даже срывали крыши зданий. В Троицке ураган унес крышу торгового павильона, в котором находится магазин «Красное&Белое».
Очевидцы выложили кадры в соцсети. Люди удивляются, до чего сильным был ветер — слой кровли полностью улетел на асфальт.
— Впрочем чему удивляться: вы посмотрите, там же доски сгнившие все. Это все говорит об особенностях ведения бизнеса — отхватят нежилое помещение, не следят за ним? сдают арендаторам лишь бы нажиться, — пишут в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU