Житель Челябинска чудом пережил наезд трамвая и машины

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-20T07:59:35+03:00

Пешехода сначала сбил трамвай, а потом переехала машина. Фото: кадр с видео

Пешеход решил перебежать дорогу в темноте и в неположенном месте

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Вечером 19 сентября трамвай сбил пешехода в Челябинске. Авария произошла в Металлургическом районе по Шоссе Металлургов. Вагон вел 21-летний парень. В темноте он не заметил фигуру, которая решила перебежать в неположенном месте.

От удара пешеход упал на проезжую часть. Здесь его переехала легковушка. Удивительно, но мужчина выжил. Его увезли в больницу с тяжелыми травмами.

— Пострадавшему 57 лет. Напоминает гражданам, что переход проезжей части в неустановленном месте приводит к трагическим последствиям, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733131" frameborder="0"></iframe> Сбил трамвай.

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ИСТОЧНИК KP.RU