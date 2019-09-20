Житель Челябинска чудом пережил наезд трамвая и машины
Вечером 19 сентября трамвай сбил пешехода в Челябинске. Авария произошла в Металлургическом районе по Шоссе Металлургов. Вагон вел 21-летний парень. В темноте он не заметил фигуру, которая решила перебежать в неположенном месте.
От удара пешеход упал на проезжую часть. Здесь его переехала легковушка. Удивительно, но мужчина выжил. Его увезли в больницу с тяжелыми травмами.
— Пострадавшему 57 лет. Напоминает гражданам, что переход проезжей части в неустановленном месте приводит к трагическим последствиям, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
Сбил трамвай.
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ИСТОЧНИК KP.RU