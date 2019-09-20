2019-09-20T08:12:59+03:00
Общество

В Челябинск прибыла певица Диана Гурцкая

Звезда эстрады приглашена на церемонию инаугурации Алексея Текслера
Инна КУМЕЙКО
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Диана Гурцкая приехала на церемонию к Алексею Текслеру.Диана Гурцкая приехала на церемонию к Алексею Текслеру.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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20 сентября в Челябинск прибыли Диана Гурцкая. Она посетит церемонию инаугурация нового губернатора Алексея Текслера. Церемония состоится в драмтеатре.

Утро в Челябинске у Дианы Гурцкой началось в школе №127 для слабовидящих детей. Звезда российской эстрады не видит, потому всеми силами поддерживает незрячих детей. Певица давно ведет большую социальную работу и опекает незрячих детей. В актовом зале школы Диана рассказала детям о магии музыки и призвала заниматься творчеством.

К 11.00 Диана Гурцкая вместе с другими приглашенными прибудет в академический театр драмы им. Орлова на инаугурацию избранного губернатора Алексея Текслера. На церемонии она будет не как певица. Дело в том, что муж Гурцкой — Петр Кучеренко, — руководителя аппарата комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Совета Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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