В Челябинск прибыла певица Диана Гурцкая
20 сентября в Челябинск прибыли Диана Гурцкая. Она посетит церемонию инаугурация нового губернатора Алексея Текслера. Церемония состоится в драмтеатре.
Утро в Челябинске у Дианы Гурцкой началось в школе №127 для слабовидящих детей. Звезда российской эстрады не видит, потому всеми силами поддерживает незрячих детей. Певица давно ведет большую социальную работу и опекает незрячих детей. В актовом зале школы Диана рассказала детям о магии музыки и призвала заниматься творчеством.
К 11.00 Диана Гурцкая вместе с другими приглашенными прибудет в академический театр драмы им. Орлова на инаугурацию избранного губернатора Алексея Текслера. На церемонии она будет не как певица. Дело в том, что муж Гурцкой — Петр Кучеренко, — руководителя аппарата комитета по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Совета Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU