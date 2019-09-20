2019-09-20T15:15:53+03:00
Общество

Фотографии красавицы из Челябинска украшают баннера и листовки по всему миру

Девушка пять лет снималась для известного фотостока
Валентина ВАГАНОВА
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Сейчас Ольга работает маркетологом в фермерской компании, воспитывает сына.Сейчас Ольга работает маркетологом в фермерской компании, воспитывает сына.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Челябинку Ольгу Корнееву вы, возможно, уже видели и не раз. Ее портреты — на уличных баннерах, рекламных листовках, страницах деловых журналов. Ольга около пяти лет проработала моделью популярного фотостока. Чаще всего снималась в бизнес-образе: красивая улыбчивая девушка в белой рубашке, жакете и с папкой в руках.

Портреты девушки можно встретить на улицах во многих городах. Фото героя публикации

Портреты девушки можно встретить на улицах во многих городах. Фото героя публикации

Сейчас Ольга работает маркетологом в фермерской компании, воспитывает сына. В съемках не участвует несколько лет. Но снимки с ней продолжают покупать на фотостоке. Друзья то и дело отправляют Ольге листовки или вырезки из журналов с ее фотографией.

— Как-то раз друзья даже обнаружили мои фото во время путешествия в Черногорию, я была на каком-то уличном баннере,— рассказала Ольга корреспонденту Hornews.com.

Моделью фотостока Ольга стала еще когда была студенткой. Случайно попала на кастинг в одном из ТРК Челябинска, и прошла его. За пять лет работы Ольга приняла участие в сотнях съемках. Получившиеся фото продавали на стоках: пакет из 10 снимков стоит от 30 долларов — около 1900 рублей.

Плакат с Ольгой в Черногории. Фото героя публикации

Плакат с Ольгой в Черногории. Фото героя публикации

Лицо Ольги мелькает не только на рекламных баннерах. Как-то раз друг семьи нашел фото девушки в каталоге тату-эскизов.

Моделью фотостока Ольга стала еще когда была студенткой. Фото героя публикации

Моделью фотостока Ольга стала еще когда была студенткой. Фото героя публикации

Ольга участвует в конкурсе «Мисс Офис». Девушка прошла в полуфинал и вместе с еще двумя конкурсантками представит Челябинск на всероссийском этапе. Главный приз конкурса — 2 млн рублей и возможность стать лицом компании «Комус».

Типаж Ольги отлично подошел для бизнес-тематики. Фото героя публикации

Типаж Ольги отлично подошел для бизнес-тематики. Фото героя публикации

Поддержать Ольгу можно здесь. Народное голосование пройдет с 23 сентября по 13 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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