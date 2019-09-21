2019-09-21T09:49:49+03:00
Общество

Треть соцобъектов в Челябинске уже подключили к отоплению

Когда прогреются батареи в жилых домах
Лидия ПЕСКОВА
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А пока жители мегаполиса согреваются теплыми пледами.А пока жители мегаполиса согреваются теплыми пледами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Садики, школы, поликлиники и больницы Челябинска уже активно подключают к отоплению. Конец этой недели, 20 сентября, треть из них встретили с горячими батареями.

— В Челябинске подключены к отоплению 282 из 819 учреждений социальной сферы. Это 34,4% от всех социальных объектов города, — сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск».

Тепло в жилые дома мегаполиса придет после того, как мэрия объявит официальное начало отопительного сезона. Для этого средняя температура за сутки не должна подниматьcя выше +8 градусов. Обычно это случается в последних числах сентября, в первые дни октября.

На следующей неделе на Южном Урале значительно похолодает: до 0 градусов ночью и +6...+8 градусов днем. Есть вероятность, что отопительный сезон объявят открытым еще до следующих выходных. Однако тепло придет не во все дома сразу. Подключение потребителей может растянуться на несколько дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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