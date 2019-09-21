Водитель легковушки в Челябинске не заметил трамвай и напоролся на него, как на шпагу

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-21T12:27:02+03:00

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На Северо-Западе Челябинска снова встали трамваи. Движение остановила авария на проспекте Победы. Между улицами Солнечная и Молдавская легковушка залетела под трамвай.

— Водитель, видимо, хотел развернуться, но не заметил огромный вагон. В итоге сцепка пробила дверь и зашла в салон легковушки прямо над ногой водителя. Мужчину зажало, но явных ран нет, — рассказал очевидец аварии.

Так как все завершилось относительно хорошо, в соцсетях водители трамваев шутят:

— А не сходить ли нам всем депо в церковь? Не поставить ли свечки за нормальную работу на следующей неделе?

Движение электротранспорта уже останавливалось в четверг, 19 сентября, из-за масштабного отключения электричества.

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ИСТОЧНИК KP.RU