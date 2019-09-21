2019-09-21T12:27:02+03:00
Происшествия

Водитель легковушки в Челябинске не заметил трамвай и напоролся на него, как на шпагу

Авария остановила движение электротранспорта
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фото: сообщество "Челябинский транспорт".Фото: сообщество "Челябинский транспорт".
Изменить размер текста:

На Северо-Западе Челябинска снова встали трамваи. Движение остановила авария на проспекте Победы. Между улицами Солнечная и Молдавская легковушка залетела под трамвай.

— Водитель, видимо, хотел развернуться, но не заметил огромный вагон. В итоге сцепка пробила дверь и зашла в салон легковушки прямо над ногой водителя. Мужчину зажало, но явных ран нет, — рассказал очевидец аварии.

Так как все завершилось относительно хорошо, в соцсетях водители трамваев шутят:

— А не сходить ли нам всем депо в церковь? Не поставить ли свечки за нормальную работу на следующей неделе?

Движение электротранспорта уже останавливалось в четверг, 19 сентября, из-за масштабного отключения электричества.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете что-то об этой аварии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разобранный хулиганом забор у правительства Челябинской области восстановят
После инаугурации Текслера неизвестный разобрал забор у правительства Челябинской области
Жительница Челябинска уже год ищет пропавшего сына
Появилось видео смертельного ДТП с пожарной машиной в Челябинской области
Треть соцобъектов в Челябинске уже подключили к отоплению
Задушивший супругу житель Челябинской области получил строгое наказание
На футбол! В субботу «Челябинск» сыграет на своем поле с «Ладой»
Наутро дети и взрослые не узнали родную школу в Челябинской области
Водитель легковушки погиб от удара пожарной машины в Челябинской облаcти
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил деньги рожденному в Турции малышу
В Челябинске активисты вернули тротуар пешеходам
В Челябинске задержали воров с частями ливневой канализации
В Челябинске «добрая» кондукторша бесплатно возила пьяного парня
В Челябинске судят банду черных риэлторов
Алексей Текслер и Николай Цуканов обсудили ликвидацию последствий штормового ветра
Алексей Текслер посетил детскую школу искусств в Челябинске
Губернатор Алексей Теслер провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком
В Челябинске ожидаются первые заморозки
В Челябинске в центре закроют движение троллейбусов
Фотографии красавицы из Челябинска украшают баннера и листовки по всему миру
Аграрии Челябинской области завоевали на IX межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге 57 медалей