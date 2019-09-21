Появилось видео смертельного ДТП с пожарной машиной в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-21T13:50:51+03:00

На записи видно, кто и в чем виноват

Изменить размер текста: A A

Вечером в пятницу, 20 сентября, пожарный расчет спешил на вызов в городскую больницу Златоуста. Машина неслась по мокрой после дождя дороге, включив проблесковые маячки. На перекрестке проспекта Мира и улицы 40-летия Победы пожарная протаранила «Ладу Гранта». В сети появилось видео этого инцидента.

На кадрах видно, что водитель легковушки не пропустил спецмашину. Скорее всего, он последовал примеру другого автомобиля, который за несколько секунд до столкновения, пересек перекресток в противоположную сторону. Кстати, из-за него пострадавший водитель мог и не заметить пожарную.

К сожалению, для водителя «Лады» поспешность стала фатальной. Мужчина погиб на месте ДТП.

В Челябинской области пожарная машина убила человека.Видео: "ЧП Златоуст".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем это аварии?

Расскажите о ней нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU