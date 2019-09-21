Появилось видео смертельного ДТП с пожарной машиной в Челябинской области
Вечером в пятницу, 20 сентября, пожарный расчет спешил на вызов в городскую больницу Златоуста. Машина неслась по мокрой после дождя дороге, включив проблесковые маячки. На перекрестке проспекта Мира и улицы 40-летия Победы пожарная протаранила «Ладу Гранта». В сети появилось видео этого инцидента.
На кадрах видно, что водитель легковушки не пропустил спецмашину. Скорее всего, он последовал примеру другого автомобиля, который за несколько секунд до столкновения, пересек перекресток в противоположную сторону. Кстати, из-за него пострадавший водитель мог и не заметить пожарную.
К сожалению, для водителя «Лады» поспешность стала фатальной. Мужчина погиб на месте ДТП.
В Челябинской области пожарная машина убила человека.Видео: "ЧП Златоуст".
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