2019-09-21T13:50:51+03:00
Происшествия

Появилось видео смертельного ДТП с пожарной машиной в Челябинской области

На записи видно, кто и в чем виноват
Лидия ПЕСКОВА
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Мужчина погиб на месте. Фото: соцсети.Мужчина погиб на месте. Фото: соцсети.
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Вечером в пятницу, 20 сентября, пожарный расчет спешил на вызов в городскую больницу Златоуста. Машина неслась по мокрой после дождя дороге, включив проблесковые маячки. На перекрестке проспекта Мира и улицы 40-летия Победы пожарная протаранила «Ладу Гранта». В сети появилось видео этого инцидента.

На кадрах видно, что водитель легковушки не пропустил спецмашину. Скорее всего, он последовал примеру другого автомобиля, который за несколько секунд до столкновения, пересек перекресток в противоположную сторону. Кстати, из-за него пострадавший водитель мог и не заметить пожарную.

К сожалению, для водителя «Лады» поспешность стала фатальной. Мужчина погиб на месте ДТП.

В Челябинской области пожарная машина убила человека.Видео: "ЧП Златоуст".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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