Жительница Челябинска уже год ищет пропавшего сына

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-21T14:39:57+03:00

За это время мужчина успел стать отцом

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25-летний Михаил Сошников вышел из дома на улице Салавата Юлаева в октябре прошлого года. Пока беременная супруга спала в одной из комнат, он взял единственные ключи, закрыл квартиру и спустился на улицу. Это случилось около четырех часов дня. Домой в тот вечер Михаил не вернулся и до сих пор не вышел на связь.

Михаила искала полиция и волонтеры отряда «Легион Спас», но пока безрезультатно. Буквально через месяц после своего исчезновения Михаил стал отцом. Его супруга родила малыша. Семье не хватает внимания и заботы любимого человека.

— Верить в самое страшное мы не хотим. Продолжаем поиски. Пусть Миша найдется не совсем здоровым, но хотя бы живым, — говорит его мама Евгения.

Михаил высокий, раньше был плотного телосложения. У него приметная внешность.

Если вы видели этого человека, сообщите в полицию или по телефонам: 8-9000-63-18-20 или 8-951-12-061-74.

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ИСТОЧНИК KP.RU