После инаугурации Текслера неизвестный разобрал забор у правительства Челябинской области
Все случилось в субботу, 21 сентября. В четвертом часу дня неизвестный мужчина набросился на забор, окружающий здание резиденции губернатора и правительства Челябинской области.
— По нашим данным, повреждены отдельные секции забора. На место уже выехала полиция. Сейчас наши сотрудники работают с мужчиной, который может быть причастен к этому инциденту, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Так как здание находится под видеонаблюдением, установить виновника будет нетрудно. Сложнее понять, почему мужчина пошел на такой шаг.
В пятницу, 20 сентября, в Челябинске состоялась инаугурация нового губернатора Алексея Текслера. Возможно, это событие и породило поступок задержанного мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU