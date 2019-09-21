2019-09-21T15:14:45+03:00
Общество

После инаугурации Текслера неизвестный разобрал забор у правительства Челябинской области

Подозреваемого допрашивает полиция
Лидия ПЕСКОВА
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Повреждена пара секций. Фото: соцсети.Повреждена пара секций. Фото: соцсети.
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Все случилось в субботу, 21 сентября. В четвертом часу дня неизвестный мужчина набросился на забор, окружающий здание резиденции губернатора и правительства Челябинской области.

— По нашим данным, повреждены отдельные секции забора. На место уже выехала полиция. Сейчас наши сотрудники работают с мужчиной, который может быть причастен к этому инциденту, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Так как здание находится под видеонаблюдением, установить виновника будет нетрудно. Сложнее понять, почему мужчина пошел на такой шаг.

В пятницу, 20 сентября, в Челябинске состоялась инаугурация нового губернатора Алексея Текслера. Возможно, это событие и породило поступок задержанного мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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