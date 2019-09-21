Разобранный хулиганом забор у правительства Челябинской области восстановят
В субботу, 21 сентября, житель Челябинска по какой-то причине повредил две секции забора, окружающего здание резиденции губернатора и правительства области.
В самом правительстве этому инциденту не придают особого значения.
— В ситуации будет разбираться полиция. Мы не планировали никаких работ по ремонту и по замене ограды. То, что случилось, какое-то противоправное действие, — заявила начальник пресс-службы правительства региона Мария Хворостова.
Он также заметила, что ограждение будет восстановлено.
Подозреваемый задержан. С ним работает полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU