Разобранный хулиганом забор у правительства Челябинской области восстановят

СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-21T15:56:34+03:00

Странная акция не повлияла на работу местных властей

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В субботу, 21 сентября, житель Челябинска по какой-то причине повредил две секции забора, окружающего здание резиденции губернатора и правительства области.

В самом правительстве этому инциденту не придают особого значения.

— В ситуации будет разбираться полиция. Мы не планировали никаких работ по ремонту и по замене ограды. То, что случилось, какое-то противоправное действие, — заявила начальник пресс-службы правительства региона Мария Хворостова.

Он также заметила, что ограждение будет восстановлено.

Подозреваемый задержан. С ним работает полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU