Урбанист предрекает скорый ремонт новой набережной из гранита в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-21T16:36:04+03:00

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Гранитная мостовая, которую только что уложили на набережной Миасса, стала объектом жесткой критики челябинского урбаниста.

— На днях прошелся по набережной. И испытал двойное чувство: сильное разочарование от того, что разучились даже класть плитку. И радость от того, что переделывать ее будут быстрее, чем я рассчитывал, — написал на личной странице в соцсетях Лев Владов.

По словам Владова, поверхность гранитного тротуара должна быть ровной, словно стекло. На набережной отдельные плитки уложены на разном уровне, как ступени. К тому же между ними остались широкие пустые швы.

Качество работы смущает. Фото: Челябинский урбанист.

— В швы затечет вода, и весной лед вскроет всю набережную, — предрекает Владов.

Он призывает найти чиновника, который лично ответит за брак. И узнать, в какую сумму обошлась городу эта отвратительная работа.

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ИСТОЧНИК KP.RU