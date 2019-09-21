Как накажут пенсионера, сломавшего забор у резиденции губернатора Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:41 2019-09-21T17:41:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 21 сентября, у резиденции губернатора задержали мужчину, который выломал две секции чугунного забора. В полиции рассказали, какое наказание ждет южноуральца за порчу государственного имущества.

— Личность мужчины установлена. Это 62-летний пенсионер. В Челябинск он приехал из пригорода. И поломал забор из хулиганских побуждений. На мужчину составили протокол по статье Административного кодекса «Мелкое хулиганство». Пенсионера могут оштрафовать на тысячу рублей либо посадить под арест на 15 суток, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно также, что хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения.

Увы, но полиция не сообщает, каким образом он смог расправиться с тяжеленным забором. Возможно, об это расскажет чуть позже охрана здания, которая помогла вычислить хулигана по записям видеокамер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем этого события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU