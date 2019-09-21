Как накажут пенсионера, сломавшего забор у резиденции губернатора Челябинской области
В субботу, 21 сентября, у резиденции губернатора задержали мужчину, который выломал две секции чугунного забора. В полиции рассказали, какое наказание ждет южноуральца за порчу государственного имущества.
— Личность мужчины установлена. Это 62-летний пенсионер. В Челябинск он приехал из пригорода. И поломал забор из хулиганских побуждений. На мужчину составили протокол по статье Административного кодекса «Мелкое хулиганство». Пенсионера могут оштрафовать на тысячу рублей либо посадить под арест на 15 суток, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Известно также, что хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения.
Увы, но полиция не сообщает, каким образом он смог расправиться с тяжеленным забором. Возможно, об это расскажет чуть позже охрана здания, которая помогла вычислить хулигана по записям видеокамер.
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ИСТОЧНИК KP.RU