В Кургане полыхает ТЭЦ-1
Громкий хлопок, а следом — черные клубы дыма. В субботу вечером, 21 сентября, на курганской ТЭЦ № 1 произошло техногенное происшествие. Жители окрестных улиц со страхом и любопытством следят за небом над тепловой станцией.
— На ТЭЦ-1 загорелся трансформатор. На работу станции этот инцидент не повлиял. Пострадавших нет. Наши сотрудники ликвидируют возгорание, — успокоили горожан в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
В Кургане горит ТЭЦ.Видео: Аня Щербет.
На месте ЧП работают пожарно-спасательные расчеты.
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ИСТОЧНИК KP.RU