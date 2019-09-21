2019-09-21T18:13:12+03:00
Происшествия

В Кургане полыхает ТЭЦ-1

На станции взорвался трансформатор
Лидия ПЕСКОВА
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Видны дым и открытое пламя. Фото: Максим Иванов.Видны дым и открытое пламя. Фото: Максим Иванов.
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Громкий хлопок, а следом — черные клубы дыма. В субботу вечером, 21 сентября, на курганской ТЭЦ № 1 произошло техногенное происшествие. Жители окрестных улиц со страхом и любопытством следят за небом над тепловой станцией.

— На ТЭЦ-1 загорелся трансформатор. На работу станции этот инцидент не повлиял. Пострадавших нет. Наши сотрудники ликвидируют возгорание, — успокоили горожан в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

В Кургане горит ТЭЦ.Видео: Аня Щербет.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные расчеты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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