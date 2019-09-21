Матч «Трактор» — «Нефтихимик» 23 сентября

СЕГОДНЯ 19:14 2019-09-21T19:16:04+03:00

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В понедельник, 23 сентября, матчем с «Нефтехимиком» стартует серия домашних игр хоккейного клуба «Трактор». На следующей неделе болельщиков также ждут ледовые битвы с «АК Барсом», «Барысом» и «Локомотивом».

Не забывайте, что «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ) и хоккейный клуб «Трактор» в третий раз разыгрывают квартиру среди преданных болельщиков. Победителю розыгрыша достанется квартира в “Парковом» с чистовой отделкой. Это квартира площадью 34 кв. метра на 9-м этаже в 50-м микрорайоне.

Участником розыгрыша может стать каждый, кто приобрел хотя бы один билет или абонемент на домашние игры ХК «Трактор» регулярного сезона с 2 сентября по 21 декабря — всего 20 игр — и прошел регистрацию на сайте парки174.рф.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733460" frameborder="0"></iframe> "Трактор" открывает серию домашних игр в Челябинске.Видео: ХК "Трактор".

Домашние матчи «Трактора», сентябрь

23 сентября. «Трактор» — «Нефтехимик» (19.00)

25 сентября. «Трактор» — «Ак Барс» (19.00)

27 сентября. «Трактор — «Барыс» (19.00)

29 сентября. «Трактор» — «Локомотив» (17.00)

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