Матч «Трактор» — «Нефтихимик» 23 сентября
В понедельник, 23 сентября, матчем с «Нефтехимиком» стартует серия домашних игр хоккейного клуба «Трактор». На следующей неделе болельщиков также ждут ледовые битвы с «АК Барсом», «Барысом» и «Локомотивом».
Не забывайте, что «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ) и хоккейный клуб «Трактор» в третий раз разыгрывают квартиру среди преданных болельщиков. Победителю розыгрыша достанется квартира в “Парковом» с чистовой отделкой. Это квартира площадью 34 кв. метра на 9-м этаже в 50-м микрорайоне.
Участником розыгрыша может стать каждый, кто приобрел хотя бы один билет или абонемент на домашние игры ХК «Трактор» регулярного сезона с 2 сентября по 21 декабря — всего 20 игр — и прошел регистрацию на сайте парки174.рф.
"Трактор" открывает серию домашних игр в Челябинске.Видео: ХК "Трактор".
Домашние матчи «Трактора», сентябрь
23 сентября. «Трактор» — «Нефтехимик» (19.00)
25 сентября. «Трактор» — «Ак Барс» (19.00)
27 сентября. «Трактор — «Барыс» (19.00)
29 сентября. «Трактор» — «Локомотив» (17.00)
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