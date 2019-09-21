Семья родившегося в Турции малыша получит 300 тысяч рублей на оплату клиники

СЕГОДНЯ 19:39 2019-09-21T19:39:45+03:00

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Житель Челябинска Дмитрий Михайлов уже почти месяц обивает пороги всевозможных инстанций. 18 августа его супруга Наталья неожиданно родила малыша на отдыхе в Турции. Малыш появился на свет на 2,5 месяца раньше срока и сразу же был направлен в отделение для недоношенных малышей.

— Так как страховка перед поездкой была оформлена туристическая, стандартная, все расходы по родам, на лечение сына мы должны оплатить из собственного кармана, — рассказал КП-Челябинск Дмитрий Михайлов.

А сумма выйдет внушительной. Каждый день в турецкой клинике стоит порядка 30 тысяч рублей. Долг семьи Михайовых уже превысил 800 тысяч.

Читатели КП-Челябинск перечислили Дмитрию 50 тысяч рублей. Дальнейшим сбором материальной помощи занимается благотворительный фонд «Родная». В пятницу, 20 сентября, фонд получил впечатляющий взнос.

— Губернатор Алексей Текслер принял решение выделить 300 тысяч рублей. Эта сумма будет направлена на погашение задолженности перед турецкой клиникой. Как только врачи разрешат транспортировку ребенка, он прибудет на Южный Урал, вся необходимая медицинская помощь ему и маме будет оказана, — замечают в пресс-службе губернатора.

Реквизиты для перечислений:

Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная»

ЧРБФ «Родная»

ИНН 7447185058

КПП 744701001

ОГРН 1117400000167

Расч/сч 40703810390140000056 в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск

к/с 30101810400000000779

БИК 047501779

Юридический адрес: Кирова 4А

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для семьи Михайловых

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ИСТОЧНИК KP.RU