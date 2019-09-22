2019-09-22T07:01:26+03:00
Общество

В Челябинске из-за марафона перекрыты улицы на Северо-Западе

Более двух тысяч участников из России, Казахстана, Великоборитании и Израиля пробегут по асфальту городских дорог
Ольга АНТОНОВА
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Холодный дождь и ветер не помешали марафонцам выйти на старт. Фото: соцсети.Холодный дождь и ветер не помешали марафонцам выйти на старт. Фото: соцсети.
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«Матч состоится в любую погоду» — слышали такое выражение? Вот и марафонцы из 30 регионов России и зарубежных стран вышли на старт в Челябинске. Сегодня, 22 сентября, в 8.00, в городе стартовал забег, участниками которого стали 2200 человек. Несмотря на дождь и холодный ветер. На термометре +11 градусов.

В «уличном» формате Челябинский марафон проходит впервые. Раньше бегуны осваивали лесопарковые зоны города. Но все желающие на тропки не вмещались, потому марафонцам отдали Северо-Запад.

Как сообщает пресс-служба администрации города, кроме традиционных для Челябинского марафона дистанций 42,2 км (классический марафон) и 21,1 км (полумарафон), в этом году бегуны стартуют также на 10,55 км. Любителей активного образа жизни ждет дистанция в два километра.

Самый юный марафонец — малыш, родившийся в декабре прошлого года. Вместе с мамой и папой грудничок пробежит два километра. На руках у папы. Самый зрелый атлет — 79-летний любитель бега.

Бегуны движутся от ледовой арены вниз по ул. Салавата Юлаева в сторону ул. Братьев Кашириных, через ул. Академика Макеева на Университетскую набережную, до улицы Северо-Крымской. У моста на ул. Северо-Крымской будет разворотное кольцо. Оттуда участники по прежнем маршруту вернутся к арене.

Внимание! До 13.30 полностью закрыто движение на улицах:

- Салавата Юлаева;

- Академика Макеева;

- Университетская Набережная;

- Татищева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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