Когда в Челябинске включат отопление 2019
Столбик уличного термометра сваливается все ниже. В ночь на понедельник, 23 сентября, в Челябинске ожидается 0 +2 градуса, заморозки. На первый день рабочей недели прогноз погоды выдает не выше +8 градусов, дождь. В квартирах сыро. Когда в Челябинске включат отопление 2019?
С этим вопросом «Комсомолка» обратилась в мэрию. Тем более, несколько городов Челябинской области уже объявили о старте отопительного сезона. Батареи прогрелись в квартирах жителей Нязепетровска, Катав-Ивановска, Трехгорного, Озерска.
В Челябинске Тепло поступает в детские сады, школы, больницы по заявкам руководителей социальных учреждений. Технически город к зимнему сезону готов. Когда же в Челябинске включат отопление 2019 в квартирах?
Как сообщили в администрации Челябинска, традиционно отопительный сезон в городе стартует 1 октября. Но коррективу в сроки может внести погода. По нормативам, тепло в квартиры могут подать, если среднесуточные температуры не поднимутся выше плюс восьми градусов в течение пяти дней. Но нужно помнить, что разом во всем городе батареи не станут горячими. Наполнение системы займет несколько дней.
В понедельник, 23 сентября, на аппаратном совещании в мэрии, журналисты спросят у временно исполняющей полномочия главы города Натальи Котовой, когда в Челябинске включат отопление 2019.
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ИСТОЧНИК KP.RU