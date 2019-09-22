В Челябинске жильцы домов на закрытых улицах недовольны марафоном

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-22T09:00:56+03:00

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В эту минуту ключевые улицы Северо-Запада: Салавата Юлаева, Академика Макеева, Университетская набережная, Татищева перекрыты из-за городского марафона. Впервые массовый забег, в котором участвуют 2200 атлетов, проходит не в бору, а на городских улицах.

Ради дистанций марафона (42,2 км; 21,1 км; 10,55 км; 2 км) улицы города перекрыли с 7.30 до 13.30. Жители домов на блокированных улицах празднику не рады. Гнев они изливают в сосцетях.

Дмитрий: «Очень «умные» организаторы! Вы своим бегом заблокировали жителей микрорайона «Академа Риверсайд»! Дорога по Университетской набережной — единственный выезд из дворов. Дорог-дублеров нет. А как быть маломобильным жителям микрорайона?».

Анна: «Спасибо» за «прекрасное» музыкальное утро! В выходной день людям нужно отоспаться, а не слушать грохот из колонок. Слышно даже на высоких этажах и с закрытыми окнами! Я смирилась с тем, что не смогу до обеда выехать из дома из-за перекрытых дорог, но децибелы с утра пораньше — это слишком».

Владимир: «Я опоздал на работу, потому что маршрутки и по ул. Братьев Кашириных не ходят. А муниципальный транспорт — подавно».

Дарья: «Организаторам мероприятия от всей души желаю каждый день припарковывать свой автомобиль в соседнем дворе, чтобы с детьми идти до него под дождем! И пусть у вас врубают музыку под окнами».

Но атлеты отвечают: «Вас, нытиков, два десятка! А нас больше двух тысяч. Становитесь с нами, мы за ЗОЖ!».

Михаил: «Нас, нытиков, огромный район! Объявили о марафоне за шесть дней, а надо с начала сентября предупреждать. Все уж забыли за неделю о перекрытии, потому столько недовольных».

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ИСТОЧНИК KP.RU