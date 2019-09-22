В Челябинской области выпал снег

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-22T10:03:03+03:00

Белым-бело на Таганае, Зюраткуле, в Озерске и в Златоусте

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Вот и зима на пороге. В воскресенье припорошило основательно горнозаводскую зону, выпал снег на трассе Магнитогорск — Белорецк. В соцсетях водители предупреждают друг друга об осторожности и соблюдении скоростного режима.

— Пока не подморозило, авто на лете проходит уверенно, но, товарищи, рассчитывайте возможности и не надейтесь на «авось». Не забывайте, что вас ждут дома. Не пренебрегайте свой жизнью и жизнью других людей, — пишет житель Магнитогорска Михаил Галицкий.

Первый снег покрыл землю в районе горного хребта Уреньга. Водителей предупреждают, что дорожные условия на этом участке М-5 сложные.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU