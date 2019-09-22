2019-09-22T11:35:29+03:00
Общество

В Челябинске пройдет пикет солидарности с защитниками Шиеса

Горожанам предлагают объединится против мусорной мафии
Андрей СОКОЛОВ
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Станция Шиес известна по всей стране. Фото: Алиса Козлова.Станция Шиес известна по всей стране. Фото: Алиса Козлова.
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Год назад на станции Шиес Архангельской области началось строительство мусорного полигона. Для этого там вырубают лес. Активисты оборудовали круглосуточный пост в строительном вагоне. Установили камеру видеонаблюдения, и через интернет транслируют все, что происходит вокруг.

Челябинску эта тема близка. У нас недавно закрыли главную свалку и мусор стали свозить в Полетаево. Это совсем недалеко от города.

Местные жители опасаются, что захоронение бытовых отходов нанесет непоправимый вред экологии региона. Они постоянно фиксируют здесь поджоги мусора.

— Вместо того, чтобы построить мусоросжигательный завод, наши чиновники зарывают отходы в землю, — рассказали общественники журналистам КП-Челябинск.

В социальных сетях активисты объявили сбор неравнодушных на пикет солидарности с жителями Архангельской области. 22 сентября, в воскресенье, в 14-00 на улице Молодогвардейцев, д. 27а.

— Соберемся, выразим солидарность защитникам Шиеса от мусорной мафии и обсудим вопрос о создании в городе организации граждан для работы по созданию благоприятной городской среды.

Вряд ли в такую погоду будет много желающих поддержать пикетчиков. Но устроители считают:

— Для первой встречи не важно количество, пусть придут те, кто реально готов действовать, даже если таковых окажется немного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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