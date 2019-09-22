В Челябинске пройдет пикет солидарности с защитниками Шиеса
Год назад на станции Шиес Архангельской области началось строительство мусорного полигона. Для этого там вырубают лес. Активисты оборудовали круглосуточный пост в строительном вагоне. Установили камеру видеонаблюдения, и через интернет транслируют все, что происходит вокруг.
Челябинску эта тема близка. У нас недавно закрыли главную свалку и мусор стали свозить в Полетаево. Это совсем недалеко от города.
Местные жители опасаются, что захоронение бытовых отходов нанесет непоправимый вред экологии региона. Они постоянно фиксируют здесь поджоги мусора.
— Вместо того, чтобы построить мусоросжигательный завод, наши чиновники зарывают отходы в землю, — рассказали общественники журналистам КП-Челябинск.
В социальных сетях активисты объявили сбор неравнодушных на пикет солидарности с жителями Архангельской области. 22 сентября, в воскресенье, в 14-00 на улице Молодогвардейцев, д. 27а.
— Соберемся, выразим солидарность защитникам Шиеса от мусорной мафии и обсудим вопрос о создании в городе организации граждан для работы по созданию благоприятной городской среды.
Вряд ли в такую погоду будет много желающих поддержать пикетчиков. Но устроители считают:
— Для первой встречи не важно количество, пусть придут те, кто реально готов действовать, даже если таковых окажется немного.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU