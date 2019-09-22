2019-09-22T12:11:54+03:00
Общество

В Магнитогорске надпись из металлических букв нависла над тротуаром

Ветреная погода может приблизить трагедию
Андрей СОКОЛОВ
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Надпись гласит: "Орджоникидзевский РАЙОН". Фото: Сергей Коробов.Надпись гласит: "Орджоникидзевский РАЙОН". Фото: Сергей Коробов.
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Ситуация, конечно, не очень смешная. Даже опасная — буквы тяжелые и от вера могут рухнуть на голову. Но жить в России без шутки, это либо спиться, либо умереть от уныния. Поэтому любят люди у нас анекдоты. И даже сочиняют их на ходу.

Вот такую историю придумал житель Магнитогорска Руслан Фархутдинов под фотографией, которая гуляет по социальны сетям:

— Старожил нахваливает приезжему город: « Дома у нас красивые, высокие. И буквы рекламы на них по пять метров. Одна такая упадет и может убить». «На вас падала?». «Да, однажды». «А как же вы живы остались? «На меня мягкий знак упал».

Народ шутку оценил, поставив лайки. И отозвался своим мнением:

— Ну если упадет, по всей РФ начнут с пристрастием буквы на домах проверять.

— Буквы выглядят ужасно, их надо обновить или на металлолом вывести.

Сама надпись целиком звучит так: «Орджоникидзевский район» И находится на крыше жилого дома, известного в народе, как магазин «Орбита».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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