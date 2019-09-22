В Челябинске пенсионер, сломавший забор у резиденции губернатора, получил срок
В субботу, 21 сентября, 62-летний житель Еманжелинского района, будучи пьяным, у здания правительства региона выломал две секции чугунного забора. Нарушителя общественного порядка задержали тем же днем, составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, собранные материалы были отправлены в суд для рассмотрения и принятия решения. Пожилому дебоширу светил штраф в размере до тысячи рублей или административный арест скором до 15 суток.
Решением Центрального районного суда Челябинска пенсионеру назначено наказание: трое суток административного ареста.
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