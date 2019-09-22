2019-09-22T12:34:23+03:00
Общество

В Челябинске пенсионер, сломавший забор у резиденции губернатора, получил срок

«Комсомолка» узнала, чем закончился дебош в центре города
Ольга АНТОНОВА
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В ограждении территории резиденции губернатора появилась огромная дыра. Фото: соцсети.В ограждении территории резиденции губернатора появилась огромная дыра. Фото: соцсети.
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В субботу, 21 сентября, 62-летний житель Еманжелинского района, будучи пьяным, у здания правительства региона выломал две секции чугунного забора. Нарушителя общественного порядка задержали тем же днем, составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, собранные материалы были отправлены в суд для рассмотрения и принятия решения. Пожилому дебоширу светил штраф в размере до тысячи рублей или административный арест скором до 15 суток.

Решением Центрального районного суда Челябинска пенсионеру назначено наказание: трое суток административного ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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