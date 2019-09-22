В Магнитогорске над автомобилями нависла «гильотина»
Мы уже писали о больших металлических буквах, свисающих над головами прохожих в Магнитогорске. А в социальных сетях снова появилась фотография очередной "подлянки", которую подкинула горожанам жизнь и безалаберность местных коммунальных служб.
Магнитогорцы делятся фотографиями, на которых кусок профнастила болтается над проезжей частью.
Судя по комментариям, в таком положении он находится уже четвертый день. И никому не приходит в голову, если не снять его, то хотя бы временно огородить место его возможного падения.
Люди пишут комментируют увиденное.
Алексей Исковских:
— Пока не упадет... Никто шевелится не будет
Счастливчик Вася:
— В ленинском на дымоходы и шпили внимательно взгляните.
Полина Лушникова:
— С четверга висит так! Гильотина замедленного действия...
КСТАТИ
Куда жаловаться в таких случаях?
Нужно звонить в районную администрацию дежурному, либо диспетчеру коммунальных служб. А также на телефон доверия ГИБДД. И нужно написать в интернет-приемную мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU