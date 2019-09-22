2019-09-22T12:43:57+03:00
Общество

В Магнитогорске над автомобилями нависла «гильотина»

Огромный лист профнастила свисает над проезжей частью
Андрей СОКОЛОВ
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Лист може упасть на проезжающий автомобиль. Фото: соцсети.Лист може упасть на проезжающий автомобиль. Фото: соцсети.
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Мы уже писали о больших металлических буквах, свисающих над головами прохожих в Магнитогорске. А в социальных сетях снова появилась фотография очередной "подлянки", которую подкинула горожанам жизнь и безалаберность местных коммунальных служб.

Магнитогорцы делятся фотографиями, на которых кусок профнастила болтается над проезжей частью.

Судя по комментариям, в таком положении он находится уже четвертый день. И никому не приходит в голову, если не снять его, то хотя бы временно огородить место его возможного падения.

Люди пишут комментируют увиденное.

Алексей Исковских:

— Пока не упадет... Никто шевелится не будет

Счастливчик Вася:

— В ленинском на дымоходы и шпили внимательно взгляните.

Полина Лушникова:

— С четверга висит так! Гильотина замедленного действия...

КСТАТИ

Куда жаловаться в таких случаях?

Нужно звонить в районную администрацию дежурному, либо диспетчеру коммунальных служб. А также на телефон доверия ГИБДД. И нужно написать в интернет-приемную мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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