На Челябинск движутся мокрый снег и штормовой ветер
Одевайтесь по погоде и не забудьте зонтики. ГУ МЧС по Челябинской области предупреждает об ухудшении погоды.
В понедельник, 23 сентября, в регионе прогнозируется сильный дождь и порывистый ветер. Скорость ветра в отдельные порывы может достигать 22 м/с. В горнозаводской зоне — снег. Утром — туманы.
Напомним, в четверг, 19 сентября, сильный ветер хозяйничал в Челябинской области.
Нынешней ночью непогода уже дала о себе знать. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал» на горных перевалах выпал снег, при этом температура воздуха не поднималась выше 0 градусов. При патрулировании гололеда и зимней скользкости не обнаружено.
Дорожные службы будут патрулировать трассы в ночь на 23 сентября. При необходимости дороги будут обрабатываться противогололедным материалом.
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ИСТОЧНИК KP.RU