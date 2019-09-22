В Челябинске непьющих продавцов алкомаркета заставляют выкупать спиртное

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-22T13:58:24+03:00

Изменить размер текста: A A

— Выплата зарплаты под видом премий, незаконные удержания из зарплаты, коллективная ответственность, принуждение сотрудников покупать собственный товар, отсутствие профсоюзов, отсутствие коллективного договора. Это целый букет нарушений Трудового законодательства. В любой нормальной стране эту алко-сеть уже давно бы закрыли, а ее руководителей — посадили на длительные сроки. Понятно, что речь идет о сети «Зелено-Коричневое». Но дело не в конкретной сети. Такая же ситуация процветает везде, например, у операторов связи, в продуктовых магазинах...

Это отклик читателя сайта kp.ru на публикацию материала «Откровения сотрудника алкомаркета». В нем продавец рассказала корреспонденту КП-Челябинска о своей работе:

— Нам на месяц ставят план, если мы его не выполним, то из зарплаты вычитают тысячу руб. На эти деньги ты должен набрать алкоголь. Причем, без скидок.

От того у сотрудников алко-сети собирается дома батарея из бутылок, так как пьющих продавцов алкоголя почти нет. Ведь они насмотрелись на своих постоянных покупателей, которые деградируют на глазах:

— Начинает ходить человек к нам сначала по праздникам, потом за бутылочкой пива после работы. И уже через год многие меняются в лице. А есть и такие, что окончательно спиваются...

ИСТОЧНИК KP.RU