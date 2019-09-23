Как жителям Челябинска закрыть «наливайку» под своими окнами

СЕГОДНЯ 08:11 2019-09-23T08:11:35+03:00

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«Единая Россия» объявила войну «наливайкам», которые расположены на первых этажах многоквартирных домов и в жилых дворах. И просит помощи простых горожан.

— Жить по соседству с торговыми точками, где допоздна разливают алкоголь, невозможно: шум, грязь, антисанитария. Опыт регионов показывает: там, где «наливайки» закрывались, снижалась преступность и число жалоб со стороны населения, — замечают в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Поэтому любой человек может оставить на сайте партии актуальный адрес надоевшей «наливайки». Активисты передадут его в полицию для дальнейшей проверки.

Кроме того, единороссы объявили сбор подписей за принятие закона, который ограничит работу сомнительных заведений.

— Мы видим, что против внесенного нами законопроекта уже разворачивается негативная кампания. Бенефициары «наливаек», пивные и алкогольные короли будут сопротивляться до последнего, отстаивая свои доходы. Сбор подписей в поддержку закона станет наглядным подтверждением, насколько он важен, — замечают партийцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU