Мужчину, на которого с тесаком напал маршруточник, госпитализировали в нейрохирургию

СЕГОДНЯ 08:17 2019-09-23T09:13:08+03:00

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У жуткой истории с нападением водителя маршрутки с тесаком на пассажира в Челябинске есть продолжение. Напомним, в воскресенье днем на Комсомольском проспекте водитель маршрутки № 91 с мачете набросился на пассажира. Стычке предшествовала ссора водителя и пострадавшего, который попросил остановить микроавтобуса в неположенном месте. Они обменялись оскорблениями, после чего маршрутка все же остановилась, пассажир вышел и вслед за ним выскочил шофер. С мачете в руках. Острое лезвие дважды попало по уху. Когда раненый упал на землю, маршруточник еще попрыгал у него на голове. После сел в микроавтобус и уехал.

Анна, жена пострадавшего, сообщила корреспонденту КП-Челябинск, что к мужу, лежащему в луже крови, подошли прохожие. Они же вызвали «скорую». Перед тем, как потерять сознание, мужчина успел выговорить номер телефона супруги. Так она узнала, что с ним произошло.

В нейрохирургии третьей больницы у раненого диагностировали траву уха, признаки перелома височной кости черепа. Наложили швы. От госпитализации раненый отказался.

— А вечером супругу стало плохо. Началась рвота со сгустками крови. Я вызвала «скорую», мужа увезли в нейрохирургию. Сейчас ждем визита полицейских. Муж намерен добиться наказания для маньяка с тесаком, — говорит Анна.

В УМВД Челябинска сообщили, что по данному факту ведется проверка.

Заключение медиков по состоянию потерпевшего. Фото: архив героя публикации.

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ИСТОЧНИК KP.RU