Синоптики рассказали, какой будет зима 2019-2020 в Челябинской области
На сайте Гидрометцентра России появился прогноз погоды на ближайiий отопительный сезон. Синоптики полагают, что температурный режим с октября 2019 года по март 2020 года будет держаться около нормы и даже выше ее.
Для Челябинской области прогноз такой:
— октябрь может быть чуть прохладнее обычного;
— ноябрь в пределах нормы;
— декабрь в пределах нормы;
— январь такде останется в пределах нормы, если нас не захватит волна тепла из оренбуржья;
— февраль в пределах нормы;
— а вот март ожидается ранним и теплым.
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ИСТОЧНИК KP.RU