Синоптики рассказали, какой будет зима 2019-2020 в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-23T11:30:12+03:00

На этот раз должно обойтись без экстремальных холодов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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На сайте Гидрометцентра России появился прогноз погоды на ближайiий отопительный сезон. Синоптики полагают, что температурный режим с октября 2019 года по март 2020 года будет держаться около нормы и даже выше ее.

Для Челябинской области прогноз такой:

— октябрь может быть чуть прохладнее обычного;

— ноябрь в пределах нормы;

— декабрь в пределах нормы;

— январь такде останется в пределах нормы, если нас не захватит волна тепла из оренбуржья;

— февраль в пределах нормы;

— а вот март ожидается ранним и теплым.

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ИСТОЧНИК KP.RU