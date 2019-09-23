На косплей-фестивале в Челябинске героев компьютерных игр и аниме обошел Князь Киевский

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-23T10:43:52+03:00

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В Челябинске в стенах ДК ЖД прошел очередной косплей-фестиваль M.O.con 2019. На него съехались 350 косплееров со всего Урала. Участники должны были не только представить крутой костюм, но и мастерски отыграть персонажа.

Образы демонстрировали перед жюри и зрителями на дефиле. На сцену выходили герои популярных фильмов, аниме, компьютерных игр. Лучших косплееров наградили призами.

— Гран-при фестиваля, 15 тысяч рублей, взяли косплееры из Челябинска. Они перевоплотились в образы персонажей Забавы Путятишны и Князя Киевского из мультфильма «Три Богатыря», — рассказали организаторы.

В кругу косплееров победительницы известны под никами Вэйл и Сэнджо. В косплее девушки уже 10 лет. Костюмы смастерили за две недели. Шили по ночам, в свободное от работы и домашних забот время. В жизни князь — инженер пути транспортного отдела, а Забава — мастер отделочных работ. На материалы для костюма князя ушло 5 тысяч, а его племянницы — 3.

На кого косплеили еще в этом году на M.O.con 2019, смотрите в нашей подборке самых впечатляющих костюмов фестиваля.

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ИСТОЧНИК KP.RU