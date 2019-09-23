Челябинская группа «Братья Енотовы» выступила в Госдуме по приглашению Зюганова
Кантри-блюзовая группа из Челябинска «Братья Енотовы» выступила в Москве, в здании Государственной Думы, по приглашению руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова.
Как сообщает сайт hornews.com, выступление музыкантов стало сюрпризом для коллеги по партийной борьбе Геннадия Андреевича — Дмитрия Новикова. В сентябре заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам исполнилось 50 лет.
Так как коммунист-юбиляр Новиков из провинции (учился в Амурской области), то и пригласили музыкантов из глубинки.
В зале был и коммунист Вадим Кумин, уроженец Челябинска, депутат Госдумы. В нашем городе он окончил филфак ЧелГУ, делал первые шаги в бизнесе, а потом переехал в Белокаменную. Кстати, в Челябинске Кумин играл в группе «Кремль» на барабанах.
Енотовы предложили земляку сесть за ударную установку. Вместе они исполнили вещь Боба Дилана «Knockin' on Heaven's Door». Потом , еще один член КПРФ взял в руки гитару, грянула аранжировка «И вновь продолжается бой». Такой вот джем-сейшн вышел.
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