«Трактор» начинает домашнюю серию матчем с «Нефтехимиком»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-23T12:27:31+03:00

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Первая игра пройдет в понедельник, 23 сентября. Соперником «Трактора» станет нижнекамский «Нефтехимик» (начало матча в 19.00).

Кстати, в отличие от «Трактора», который в выездной серии сумел одержать пять побед в восьми матчах и обеспечить себе промежуточной третье место в турнирной таблице Востока, нижнекамцы приедут в Челябинск не в лучшем настроении. Гости проиграли кряду четыре матча, и, разумеется, полны решимости прервать свою неудачную серию.

Перед игрой с «Нефтехимиком» в холле арены «Трактор» гости смогут увидеть супер-майку с именами тысячи болельщиков, которые приобрели сезонные абонементы на домашние игры любимой команды. А 25 сентября, на матче «Трактор» — «Ак Барс» этот гигантский свитер (размером восемь на пять метров) поднимут под своды арены «Трактор» и он официально войдет в Книгу рекордов России.

Напомним, что билет на любую игру «Трактора» дает вам возможность принять участие в конкурсе от партнеров клуба — на кону квартира в микрорайоне «Парковый»!

Домашние матчи «Трактора», сентябрь

23 сентября. «Трактор» — «Нефтехимик» (19.00)

25 сентября. «Трактор» — «Ак Барс» (19.00)

27 сентября. «Трактор — «Барыс» (19.00)

29 сентября. «Трактор» — «Локомотив» (17.00)

ИСТОЧНИК KP.RU