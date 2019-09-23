В Челябинске сорваны сроки ремонта Театральной площади

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-23T13:01:01+03:00

Исполнитель контракта не может получит гранит для облицовки

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Сроки окончания ремонта площади в центре города сорваны уже более чем на три недели. По контракту в готовом виде Театральная площадь должна быть готова 1 сентября. Однако, как заявил на аппаратном совещании глава Советского района Владислав Макаров, дату перенесли из-за поставщиков гранита.

Слова чиновника приводит издание «Курс дела»:

— Подрядчик говорит, что продавец затянул сроки поставки полированного гранита, из-за этого подрядчик тоже вынужден простаивать и нарушать сроки. Уже начали применять штрафные санкции к подрядчику.

Временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова возмутилась: в Челябинской области, природной «кладовой» камня, может быть дефицит материала?

Котова в категоричной форме потребовала оперативно доложить о решении проблемы с поставками гранита.

Напомним, на конец сентября перенесены сроки окончания ремонта спуска подземного перехода на площади Революции, ведущего к дому напротив площади Революции. Как заявили корреспонденту КП-Челябинск в мэрии, ремонт застопорился из-за множества скрытых дефектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU