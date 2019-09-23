Алексей Текслер отправил в отставку министров

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-23T13:25:13+03:00

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Алексей Текслер продолжает формировать новый состав правительства Челябинской области.

Министром промышленности, новых технологий и природных ресурсов назначен Павел Рыжий. Новое ведомство дополнило состав органов исполнительной власти региона.

Покидает свой пост министр здравоохранения Сергей Приколотин. Он продолжит работу руководителем ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области».

Оставят должности министр социальных отношений Татьяна Никитина, председатель Государственного комитета охраны объектов культурного наследия области Александр Баландин и начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Олег Датских.

Не продлены контракты с первым заместителем министра экологии Ириной Хариной и первым замом министра здравоохранения Виталием Щетининым.

На пост министра здравоохранения рассматривается кандидатура Юрия Семенова. Сейчас Семенов — главный врач областного перинатального центра.

На должность министра социальных отношений региона рассматривается кандидатура Уполномоченного по правам ребенка Ирины Буториной. На вакансию председателя Государственного комитета охраны объектов культурного наследия области — начальник отдела проведения контрольных мероприятий аппарата губернатора и правительства региона Алексей Федичкин.

На должность министра дорожного хозяйства и транспорта рассматривается кандидатура начальника управления дорожного хозяйства Алексея Нечаева.

И.о. министра Александр Филиппов продолжит работу в министерстве на должности заместителя министра.

Кандидатура на должность начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция» в соответствии с действующим законодательством находится на согласовании в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Людмила Рерих продолжит работу в качестве и. о. председателя ГК по делам ЗАГС. Ее кандидатура также будет согласовываться с федеральными структурами.

С остальными руководителями органов исполнительной власти региона заключены новые трудовые контракты, они сохранили свои посты и продолжат работу без приставки «и.о.». Работа по совершенствованию структуры правительства и обновлению его кадрового состава будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU