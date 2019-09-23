2019-09-23T14:28:07+03:00
Общество

На стройку скандальной развязки в Челябинске пустят археологов

Власти города наконец-то услышали краеведов
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Краеведы просят горожан наблюдать за ходом работ. Фото: Юрий ЛатышевКраеведы просят горожан наблюдать за ходом работ. Фото: Юрий Латышев
Изменить размер текста:

Врио главы города Наталья Котова и краевед Юрий Латышев договорились о проведении раскопок на месте строительства третьей очереди развязки на Братьев Кашириных — Российской.

— Наталья Котова встретилась с краеведом Латышевым. Говорили о строительстве развязки Кашириных-Российская. Котова поручила подрядчику привлечь-таки археологов. Хотя, если следовать букве закона, такой необходимости не было, — рассказал начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов. — Будем надеяться, что ученые найдут что-нибудь интересное.

Юрий Латышев посоветовал привлечь специалистов, которые участвовали в исследовании участков при строительстве первой и второй очередей развязки. Он также просит всех неравнодушных челябинцев проконтролировать соблюдение договоренностей с властями.

— Договорились, что все земляные и монтажные работы на улице Нагорной от Красноармейской до Российской будут немедленно приостановлены. Будет заключен договор с археологами по проведению археологических спасательных работ на котловане на углу улиц Красноармейской и Нагорной, а также организовано археологическое наблюдение дальнейших работ на территории культурного слоя, — написал краевед.

Между тем, как пояснил журналисту КП-Челябинск Владимир Сафонов, на время раскопок работы замораживать не будут.

— Стоит задача — не выбиваться из графика, — подчеркнул Владимир Сафонов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Получают по труду»: минздрав Челябинской области высказался о скандале с зарплатами на скорой помощи
«Нефтехимик» в Челябинске дал бой «Трактору»
Оператор капремонта в Челябинске «изнасиловал» исторический фасад
В мэрии уточнили количество пострадавших при столкновении двух маршруток в Челябинске
Стала известна истинная причина нападения маршрутчика на пассажира в Челябинске
Житель Челябинска выплатит государству 4 млн рублей за неудачный подкуп сотрудника Росреестра
ВТБ на Ямале нарастил портфель привлеченных средств на 28%
«Сразу же включить радио и телевизор»: в разгар рабочего дня в Челябинске завоют сирены
У «Башни» в Челябинске столкнулись две маршрутки с пассажирами
В Челябинской области продолжают цифровать сельское хозяйство
Одна плюс три: почему выгодны дополнительные карты Mastercard Platinum c CashBack
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
«Сексистское» поздравление на асфальте в Челябинске вызвало дискуссию в соцсетях
Пассажиры из Кургана устроили дебош в аэропорту Челябинска
ВТБ Капитал Инвестиции запустил Школу инвестора
Алексей Текслер отправил в отставку министров
В Челябинске сорваны сроки ремонта Театральной площади
Рукотворное озеро — дело рук челябинских коммунальщиков
«Трактор» начинает домашнюю серию матчем с «Нефтехимиком»
Челябинская группа «Братья Енотовы» выступила в Госдуме по приглашению Зюганова
Стала известна средняя зарплата в Челябинской области
Челябинские чистомэны спасают озера Челябинска от мусора
Сбитая грузовиком жительница Челябинска находится на грани жизни и смерти
Наталья Котова потребовала прекратить срезать асфальт в Челябинске
Житель Златоуста решил врезаться в столб в прямом эфире
ВТБ улучшит условия по накопительному счету «Копилка»