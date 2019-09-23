На стройку скандальной развязки в Челябинске пустят археологов

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-23T14:28:07+03:00

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Врио главы города Наталья Котова и краевед Юрий Латышев договорились о проведении раскопок на месте строительства третьей очереди развязки на Братьев Кашириных — Российской.

— Наталья Котова встретилась с краеведом Латышевым. Говорили о строительстве развязки Кашириных-Российская. Котова поручила подрядчику привлечь-таки археологов. Хотя, если следовать букве закона, такой необходимости не было, — рассказал начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов. — Будем надеяться, что ученые найдут что-нибудь интересное.

Юрий Латышев посоветовал привлечь специалистов, которые участвовали в исследовании участков при строительстве первой и второй очередей развязки. Он также просит всех неравнодушных челябинцев проконтролировать соблюдение договоренностей с властями.

— Договорились, что все земляные и монтажные работы на улице Нагорной от Красноармейской до Российской будут немедленно приостановлены. Будет заключен договор с археологами по проведению археологических спасательных работ на котловане на углу улиц Красноармейской и Нагорной, а также организовано археологическое наблюдение дальнейших работ на территории культурного слоя, — написал краевед.

Между тем, как пояснил журналисту КП-Челябинск Владимир Сафонов, на время раскопок работы замораживать не будут.

— Стоит задача — не выбиваться из графика, — подчеркнул Владимир Сафонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU