На стройку скандальной развязки в Челябинске пустят археологов
Врио главы города Наталья Котова и краевед Юрий Латышев договорились о проведении раскопок на месте строительства третьей очереди развязки на Братьев Кашириных — Российской.
— Наталья Котова встретилась с краеведом Латышевым. Говорили о строительстве развязки Кашириных-Российская. Котова поручила подрядчику привлечь-таки археологов. Хотя, если следовать букве закона, такой необходимости не было, — рассказал начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов. — Будем надеяться, что ученые найдут что-нибудь интересное.
Юрий Латышев посоветовал привлечь специалистов, которые участвовали в исследовании участков при строительстве первой и второй очередей развязки. Он также просит всех неравнодушных челябинцев проконтролировать соблюдение договоренностей с властями.
— Договорились, что все земляные и монтажные работы на улице Нагорной от Красноармейской до Российской будут немедленно приостановлены. Будет заключен договор с археологами по проведению археологических спасательных работ на котловане на углу улиц Красноармейской и Нагорной, а также организовано археологическое наблюдение дальнейших работ на территории культурного слоя, — написал краевед.
Между тем, как пояснил журналисту КП-Челябинск Владимир Сафонов, на время раскопок работы замораживать не будут.
— Стоит задача — не выбиваться из графика, — подчеркнул Владимир Сафонов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU