2019-09-23T14:47:20+03:00
Общество

«Сексистское» поздравление на асфальте в Челябинске вызвало дискуссию в соцсетях

Горожане спорят, о том, кому адресовано ласковое граффити
Андрей АБРАМОВ
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Поздравление на асфальте обсуждают горожане. Фото: группа VK «Нетипичный Челябинск»Поздравление на асфальте обсуждают горожане. Фото: группа VK «Нетипичный Челябинск»
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Жители Челябинска обсуждают поздравление на асфальте, которое выложили в соцсети. Послание гласит: «С днем Рождения баба!». Орфографию и пунктуацию сохраняем авторскую. На граффити обратил внимание сайт «Челябинск Сегодня».

— Суровое челябинское поздравление, — указал автор поста.

— Настоящий мужик! Не какой-то там подкаблучник. На секунду, конечно, дал перед своей бабой слабину, пошел на асфальте ей писать. Затем, видимо, опомнился и написал не «любимая», а «баба»!

Но более реалистичный вариант разгадки предложили другие.

— Скорее всего, внуки таким образом хотели поздравить свою бабушку. Как могли, так и поздравили. А вы уже тут сексизм усмотрели, — пишут горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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