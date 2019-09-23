«Сексистское» поздравление на асфальте в Челябинске вызвало дискуссию в соцсетях
Жители Челябинска обсуждают поздравление на асфальте, которое выложили в соцсети. Послание гласит: «С днем Рождения баба!». Орфографию и пунктуацию сохраняем авторскую. На граффити обратил внимание сайт «Челябинск Сегодня».
— Суровое челябинское поздравление, — указал автор поста.
— Настоящий мужик! Не какой-то там подкаблучник. На секунду, конечно, дал перед своей бабой слабину, пошел на асфальте ей писать. Затем, видимо, опомнился и написал не «любимая», а «баба»!
Но более реалистичный вариант разгадки предложили другие.
— Скорее всего, внуки таким образом хотели поздравить свою бабушку. Как могли, так и поздравили. А вы уже тут сексизм усмотрели, — пишут горожане.
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ИСТОЧНИК KP.RU