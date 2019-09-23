2019-09-23T15:22:31+03:00
Экономика

Одна плюс три: почему выгодны дополнительные карты Mastercard Platinum c CashBack

Держатели карт Mastercard Platinum c CashBack ПАО «Челябинвестбанк» могут бесплатно оформить три дополнительные карты к своему карточному счету
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Держатели карт Mastercard Platinum c CashBack ПАО «Челябинвестбанк» могут бесплатно оформить три дополнительные карты к своему карточному счету. Дополнительные карты можно оформить на членов семьи или близких людей, кому вы доверяете. С такими картами удобно распределять семейный бюджет, и, кроме того, за покупки по каждой карте будет начисляться кешбэк до 3% в АЗС, в аптеках, такси, кинотеатрах (в пределах общей суммы покупок в этих категориях в размере 3 000 рублей в месяц) и 1% за прочие покупки. Общая сумма выплаченного кешбэк в месяц не превышает 3 000 рублей.

Важно отметить, что в связи с получением дополнительных карт стоимость обслуживания карточного счета для клиентов не меняется. Обслуживание будет бесплатным, если за месяц расходы по основной и дополнительным картам в совокупности составят 10 000 рублей и более. В случае если сумма расходов по всем картам будет менее 10 тысяч рублей в течение месяца, стоимость обслуживания составит всего 100 рублей в месяц.

Узнать подробные условия обслуживания и заказать карту Mastercard Platinum можно прямо сейчас на сайте Челябинвестбанка или в любом отделении. Срок изготовления карты — 1-2 рабочих дня.

ПАО "Челябинвестбанк" Генеральная лицензия Банка России № 493.

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